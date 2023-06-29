Нутрициолог Свиридова назвала полезные для здоровья чипсы

Летом все желают сохранить тело стройным и красивым. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как поступить, если хочется вкусно и без вреда для организма перекусить в рабочее время. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что хорошо в этот сезон брать с собой фрукты и ягоды, которые утоляют голод и доставляют в организм витамины.

Также полезные для организма злаки содержит овсяное печенье, но при выборе такого перекуса следует обратить внимание на малый объем сахара в продукте.

Свиридова подчеркнула, что в настоящее время имеются полезные для здоровья чипсы. Это, например, морковные и свекольные.

Она добавила, что в качестве перекуса можно употреблять йогурт из фруктов и орехов, а также сухофрукты.