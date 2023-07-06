Нутрициолог Свиридова назвала способы сохранить загар надолго

Многие люди хотят получить идеальный и ровный загар и сохранить его на долгое время. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о способах это сделать. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, таким средством служат томаты. Благодаря содержанию в них вещества ликопина усиливаются защитные свойства кожи.

Она рекомендовала делать домашние маски для лица после загара, например, из огурца.

Специалист добавила, что злоупотреблять молочными продуктами в данном случае не стоит, поскольку они не способствуют восстановлению кожи.

Кроме того, следует употреблять в пищу морковь, дыню, абрикосы, а также принять прохладный душ после отдыха на солнце.

Также полезна для сохранения загара рыба.