Нутрициолог Свиридова назвала способы сохранить загар надолго
Фото: [©Кристина Кормилицына/РИА Новости]
Многие люди хотят получить идеальный и ровный загар и сохранить его на долгое время. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о способах это сделать. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, таким средством служат томаты. Благодаря содержанию в них вещества ликопина усиливаются защитные свойства кожи.
Она рекомендовала делать домашние маски для лица после загара, например, из огурца.
Специалист добавила, что злоупотреблять молочными продуктами в данном случае не стоит, поскольку они не способствуют восстановлению кожи.
Кроме того, следует употреблять в пищу морковь, дыню, абрикосы, а также принять прохладный душ после отдыха на солнце.
Также полезна для сохранения загара рыба.