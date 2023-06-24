Нутрициолог Свиридова перечислила заставляющие быстрее работать мозг блюда

Каждый человек сталкивался с таким состоянием, когда накапливается усталость, а голова не может соображать. Однако заставить мозг работать лучше можно посредством перекусов. Нутрициолог Елена Свиридова перечислила необходимые для этого продукты. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, наибольшую пользу приносят бутерброды с лососем и сыром за счет содержания в продуктах необходимых для организма жиров.

Она добавила, что также полезны творог с сухофруктами, смузи из горького шоколада и банан, черничный йогурт, который также освежает в жару.

Свиридова уточнила, что летом наиболее полезным перекусом является фруктовый салат.