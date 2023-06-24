Нутрициолог Свиридова перечислила заставляющие быстрее работать мозг блюда
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Каждый человек сталкивался с таким состоянием, когда накапливается усталость, а голова не может соображать. Однако заставить мозг работать лучше можно посредством перекусов. Нутрициолог Елена Свиридова перечислила необходимые для этого продукты. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, наибольшую пользу приносят бутерброды с лососем и сыром за счет содержания в продуктах необходимых для организма жиров.
Она добавила, что также полезны творог с сухофруктами, смузи из горького шоколада и банан, черничный йогурт, который также освежает в жару.
Свиридова уточнила, что летом наиболее полезным перекусом является фруктовый салат.