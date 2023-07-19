«Нужно идти в суд»: юрист рассказал, что делать водителям, чьи авто пострадали из-за непогоды

Погодные условия в Москве и области заметно ухудшились. За прошедшие сутки местным жителям довелось наблюдать ураганы и сильные дожди. Некоторые районы столицы оказались подтоплены.

По социальным сетям распространились видео, как машины буквально плавали по улицам столицы, вода достигала примерно уровня капота. Ветер вырывал деревья из земли, «ронял» их на автомобили, выбивал стекла, гнул столбы.

Как рассказал юрист Виктор Иванов, в такую погоду лучше не парковаться в местах, где стоят деревья.

«Это прежде всего безопасность. Но если вдруг так вышло, что дерево все-таки упало на машину или произошло подтопление, нужно вызвать участкового или сотрудников ГИБДД, представителя управляющей компании, чтобы зафиксировать повреждения имущества», — уточнил Иванов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После этого, уточняет он, можно производить независимую оценку имущества, оценивать ущерб, собирать все документы и обращаться с досудебной претензией к управляющей компании того ЖК, на территории которого стоит дерево или иное сооружение, которое нанесло вред транспортному средству.

«Если УК или ответственное лицо на данном участке отказываются возмещать ущерб, тогда уже нужно идти в суд для защиты своих прав. Здесь речь пойдет о требовании о возмещении ущерба в рамках статьи 15 ГК РФ», — уточнил собеседник.

Юрист добавил, что к исковому заявлению нужно приложить досудебную претензию, независимую оценку, счет или договор на оказание юридических услуг, квитанцию об оплате госпошлины, которая рассчитывается исходя из суммы ущерба.

Уже после суда пострадавший получит исполнительный лист и сможет обратиться к ответственному лицу, которое должно возмещать ущерб, или к приставам.

Конечно, если есть страховка, автолюбителю повезло гораздо больше. По ней такой ущерб возмещается быстро и без лишних телодвижений, обращений в суд и к юристам. Но и тут может скрываться подвох, потому что некоторые страховые компании занижают сумму ущерба», — отметил Иванов.

Ранее мы сообщали о том, что свыше 25 деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды.