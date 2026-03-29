Нужно ли идти к врачу: Мясников дал жесткий ответ и вызвал неоднозначную реакцию зрителей

Телеведущий Александр Мясников жестко прокомментировал обращение женщины о проблемах со здоровьем в эфире популярной программы. Об этом пишет Life.ru.

Врач и телеведущий Александр Мясников эмоционально отреагировал на вопрос зрительницы в эфире передачи О самом главном, выходящей на телеканале Россия 1. Фрагмент программы был опубликован на платформе Смотрим.

Женщина обратилась к специалисту с вопросом о судорогах, возникающих во время плавания. Она уточнила, считается ли подобное состояние нормальным, а также поинтересовалась, требуется ли консультация врача и к какому специалисту лучше обратиться.

В ответ Мясников дал понять, что подобные жалобы не всегда являются поводом для визита к врачу. Он отметил, что специалист в таких случаях либо назначает обследование, либо предлагает лечение, либо может вовсе не увидеть необходимости в медицинском вмешательстве. При этом телеведущий в ироничной форме подчеркнул, что ожидания пациентов от визита к врачу зачастую завышены, и добавил, что в случае недовольства люди склонны жаловаться.