«Нужно найти причину». После гибели девяти младенцев в Новокузнецке назначены десятки экспертиз

Следствие расширяет круг исследований по резонансному делу о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка. По информации Игоря Михайловича, адвоката главврача Виталия Хераскова, помимо основной судмедэкспертизы, назначен целый комплекс дополнительных исследований, затрагивающих как детей, так и их матерей.

Ключевая задача — с помощью судебно-медицинского анализа не только выявить возможные ошибки медперсонала во время родов и послеродового периода, но и доказать прямую связь между этими нарушениями и наступившей смертью новорожденных.

Однако следователи рассматривают и иные версии. Чтобы исключить или подтвердить воздействие токсичных веществ, будет проведен химико-токсикологический анализ. Отдельная санитарно-эпидемиологическая экспертиза проверит, не скрывалась ли причина трагедии в системных нарушениях: халатном соблюдении правил стерильности, антисептики и общих санитарных норм в стенах учреждения.

Адвокат также добавил, что мера пресечения для главного врача Хераскова в виде домашнего ареста оспаривается защитой. Рассмотрение соответствующей жалобы в суде пока не назначено.

Ранее сообщалось о том, что грибок на стенах нашли в роддоме Новокузнецка после смерти девяти младенцев.