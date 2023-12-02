«Нужно отдавать отчет своим действиям»: от каких привычек водители должны отказаться зимой

Зима и сопутствующие ей погодные условия усложняют передвижение не только пешком, но и на автомобиле. Мороз, снег, гололед и прочие особенности этого времени года требуют от водителей особой бдительности.

Эксперт по ДТП Денис Степаненко рассказал нам, с какими привычками и особенностями поведения на дороге лучше распрощаться в холодный период.

«Зима — время года, при котором наблюдаются перепады температуры, снегопады и гололед. Это, в свою очередь, сказывается на управляемости автомобиля, и требует повышенного внимания. Управляемость зависит от стиля и манеры вождения. В зимнее время года сцепление колес с дорогой неидеально. Надеяться на то, что вы используете качественную зимнюю резину, и поэтому все будет хорошо, не стоит. Нужно отдавать отчет своим действиям и отказаться от лихачества на дороге», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особое внимание, по словам автоэксперта, необходимо уделять обзорности. Водитель должен видеть все, что происходит на дороге.

«Привычка завести машину и сразу ехать может привести к плохим последствиям. А если у вашего авто еще и имеются проблемы с печкой, сильно потеют стекла, то это усугубит ситуацию. Перед поездкой транспортное средство нужно приготовить — заранее запустить двигатель, почистить снег и наледь, проверить работу осветительных приборов», — напомнил Степаненко.

В зимнее время года, добавил он, большое количество серьезных аварий происходит из-за игнорирования безопасности при обгоне. Совершая его, нужно отдавать отчет своим действиям, выезжать на встречную полосу движения только при хорошей видимости, хорошей управляемости и чистом асфальте.

Не менее важно, заверил собеседник, использование зимней резины. Как показывает практика, немалое число водителей устанавливают ее с запозданием. И если несвоевременный переход с зимней на летнюю резину практически не несет никаких рисков, то обратная ситуация с большой вероятностью приведет к ДТП.

«Людям, которые переживают за свою ответственность, не стоит ездить без полиса ОСАГО. Едва ли не половина водителей забывают о страховке, но зимой это вдвойне опасно», — заключил Денис Степаненко.

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