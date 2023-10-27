«Стоит нанести специальную смазку»: автоэксперт раскрыл, как правильно подготовить авто к холоду и снегопадам

Во многих регионах России уже выпал первый снег, а значит, зима близко. Автовладельцам уже пора задуматься о подготовке к большему количеству осадков и другим особенностям сезона.

Алексей Рузанов, автоэксперт и технический директор междунарой сети автосервисов «FIT SERVICE», рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Главное — «переобуться»

«Зимние шины — самый главный этап всей подготовки авто к зиме. Шипованные или фрикционные, не принципиально, главное — резина по сезону. Причем «переобуть» необходимо все четыре колеса. До сих пор случаются истории, когда на авто ставят разную резину: на одну ось зимнюю, на вторую — летнюю. В этом случае не только есть риск нарваться на штраф, но и водитель рискует безопасностью, теряется управляемость автомобилем. Также стоит отрегулировать углы наклона колес», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не менее важно, добавил эксперт, проверить аккумулятор — без него машина не сможет завестись и полноценно эксплуатироваться.

Зимним морозным утром особенно неприятно обнаружить проблему с АКБ перед выездом на работу. Поэтому заранее необходимо проверить уровень электролита и отсутствие загрязнения или следов окисления на клеммах.

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Загляните в багажник

Не будет лишним убедиться, что масло тоже залито по сезону и в достаточном количестве, а жидкость в бачке омывателя заменена на «незамерзайку». Кроме того, считает собеседник, есть смысл приобрести новые стеклоочистители и антифриз, если по поводу параметров последнего есть какие-либо сомнения, а также долить тормозную жидкость.

«После посещения мойки зимой или даже при резких перепадах температур случаются неприятные ситуации, когда двери или багажник авто примерзают. Поэтому стоит заблаговременно нанести на все резиновые уплотнители специальную смазку из силикона. Замки также можно заранее обработать. Купите специальные размораживатели и залейте в замочные скважины», — посоветовал Рузанов.

Напоследок эксперт рекомендует заглянуть в багажник и заранее положить туда все, что точно пригодится зимой: щетку и скребок, запас «незамерзайки», саперную лопату, провода для «прикуривания».

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