Это не увольнение: разбираемся, что положено сокращенному сотруднику

Сокращение на работе отличается от увольнения тем, что в первом случае сотрудник не имеет право выбора. Это принудительное снятие с должности. Если для этого есть причины, не связанные с поведением работника, то ему положены выплаты.

Чтобы эти выплаты получить, условия должны быть соблюдены. Работодатель не может просто так сократить сотрудника, на это должны быть веские причины. То есть, если человек был замечен на воровстве или махинации, то компенсация ему не полагается. А вот если это сокращение должности или просто у руководства нет денег платить, то им придется содержать сотрудника от 1 до 3 месяцев, пока последний не найдет новую работу.

«При этом, работнику положена выплата зарплаты, денежный эквивалент неотгулянных дней отпуска и средний размер месячного оклада – выходное пособие до момента нового трудоустройства», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» специалист по подбору персонала Анастасия Щукина.

Если работник понимает, что его права нарушены, и он оказался под давлением, необходимо обратиться к юристу или в профсоюз. Когда работодатель не называет причину сокращения или провоцирует на увольнение по собственному желанию, следует поспешить в трудовую инспекцию.

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