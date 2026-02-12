«Нужно слышать людей»: глава Союза журналистов Крыма дал совет участникам программы «Герои Крыма»

Участникам кадровой программы «Герои Крыма» при выборе тем для итоговых проектов следует в первую очередь ориентироваться на запросы жителей региона. С таким призывом выступил председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых. По его словам, в эпоху развитых механизмов обратной связи чиновник или управленец не имеет права работать в отрыве от реальных потребностей людей. Об этом сообщает «Крым 24».

Первых подчеркнул, что за 11 лет в составе России Крым достиг колоссальных изменений, но останавливаться нельзя. Жители привыкли к новому качеству жизни и хотят большего. Задача власти — не просто осваивать ресурсы, а направлять их на конкретные миссии по улучшению комфорта и среды. И услышать, что именно нужно менять в первую очередь, можно только через диалог.

По его словам, настоящий «герой Крыма» — не тот, кто громче всех отчитается о проделанной работе, а тот, кто сумеет разглядеть неочевидные боли и запросы простых людей. Итоговый проект, лишенный этой связи с реальностью, рискует остаться красивой, но бесполезной бумагой, какой бы амбициозной ни была его задумка.

Ранее участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о ее значении.