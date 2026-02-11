Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о ее значении

Программа «Герои Подмосковья» имеет важное значение, поскольку представляет собой обновление кадров для госслужбы. Об этом заявил ветеран СВО, старший лейтенант, участник проекта Игорь Тараканов.

«Я бы назвал это подготовкой кадров: профессиональных, надежных кадров. И это, наверное, даже правильнее так формулировать», — сказал Тараканов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.