NYP: стюардессы массово обсудили щипки и физический контакт от пассажиров

Сотрудники международных авиакомпаний призвали путешественников отказаться от тактильного контакта во время рейсов. Как сообщает американское издание The New York Post, бортпроводники массово жалуются на бесцеремонное поведение людей на борту и в качестве протеста начали прикреплять к форме значки с надписью «не прикасаться», пишет Лента.ру.

Своим возмущением члены экипажей поделились в эфире тематического подкаста «Jumpseat Chronicles». Стюардесса Мишель Монтез, имеющая двадцатилетний стаж работы в гражданской авиации, заявила, что клиенты регулярно хватают персонал за одежду и конечности, а также постоянно тыкают в них пальцами в проходах лайнера.

Ее коллеги Дарион Фой и Джошуа Бойд подтвердили масштабность проблемы. По словам Фоя, абсолютно любой представитель этой профессии сталкивается с подобным дискомфортом, причем дело доходит даже до неприемлемых щипков за ягодицы. Бортпроводники связывают такое отношение с тем, что клиенты путают авиационный сервис с ресторанным обслуживанием. Для решения проблемы специалисты советуют пользоваться исключительно устной речью, подчеркивая, что для выполнения любой просьбы достаточно просто заговорить с экипажем.