NYP: Трамп проиграл Харрис на «пророческом» для всех президентов США острове Гуам

Баллотирующаяся на пост президента США от демократов Камала Харрис одержала убедительную победу над своим оппонентом от Республиканской партии, миллиардером Дональдом Трампом, в «пророческом регионе», острове Гуам, пишет New York Post.

Согласно полученным изданием предварительным данным голосования населения данной территории, что находится под управлением Соединённых Штатов, Трамп не смог набрать большинство голосов.

Отмечается, что с 2004 года полученные на Гуаме данные голосования точно предсказывают исход волеизъявления всех американских граждан.

«Хотя Трамп и проиграл предварительный опрос на Гуаме, экс-президент превзошел результаты своих последних двух избирательных циклов на территории США», — пишет газета.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом. В этом году к ним относятся.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.