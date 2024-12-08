Как подметила издание New York Post, Трамп вел себя нарочито безразлично по отношению к Зеленскому, совершенно не скрывая своего презрения к главе киевского режима.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского», — говорится в материале.

Издание указывает на тот факт, что сам Зеленский в компании Трампа и Макрона «явно чувствовал себя некомфортно». Как отмечает автор материала, это продолдалось и во время их совместной фотосессии, когда американец буквально «заставил себя надеть улыбку на несколько секунд».

Напомним, в Елисейском дворце во Франции, в субботу, 7 декабря, по случаю открытия отреставрированного католического собора Нотр-Дам состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между избранным президентом США Дональдом Трампом, хозяином площадки Эммануэлем Макроном и лидером преступного киевского режима Владимиром Зеленским. Кадры мероприятия, которые показал телеканал BFMTV, облетели мир и, конечно же, были выложены в Сети.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли Трампа в цветах украинского флага с Макроном и Зеленским, назвав всех троих «Трус, балбес, бывалый».