Ныряют и плавают под ливнем: в Московском зоопарке сняли необычное поведение животных
Московский зоопарк показал необычные игры животных под проливным дождем
В Московском зоопарке запечатлели редкое зрелище — обитатели резвились под проливным ливнем. Кадры опубликовали в Telegram-канале парка. На видео видно, как животные плавают в бассейне во время дождя, поднимаются над водной гладью и ныряют.
Как отметили в зоопарке, дождь любят многие животные, особенно те, кто может в любой момент нырнуть под воду.