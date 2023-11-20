NYT: средства РЭБ россиян глушат и вынуждают украинские дроны и ракеты разбиваться, нет долетая до целей

Украинские дроны постоянно падают, не долетая до цели. Виной тому безупречная работа российских средств радио-электронной борьбы (РЭБ). На это в своем материале указало американское издание The New York Times.

В своем материале журналисты ссылаются на инженеров поставляющей БПЛА для ВСУ компании Quantum Systems, которые поясняют, что российская военная спецтехника также серьезно осложняет и работу дальнобойных ракет с системой наведения GPS.

«Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю», — пишет газета.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силами ПВО под Москвой вечером воскресенья, 19 ноября, был осуществлен перехват украинского беспилотного аппарата самолетного типа.