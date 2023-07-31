NYT: Украина наращивает парк беспилотников для дальнейших атак против России

Как пишет The New York Times, киевский режим, похоже, намерен всерьез терроризировать Россию, посылая в круглосуточном режиме дроны на ее территорию.

По версии американского издания, опирающегося на «интервью с экспертами и официальными лицами», Украина намерена всерьез наращивать парк беспилотников, чтобы атаки на объекты внутри России стали как можно более частыми.

«К производству дронов присоединились частные компании, стимулируемые Киевом», - приводится в материале газеты.

Ранее с сети появилось видео момента попадания украинского дрона в башню «Москва-сити» в ночь на воскресенье, 30 июля.