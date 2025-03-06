В администрации президента США Дональда Трампа считают, что прекращение помощи Украине может быть временным, пишет влиятельная американская New York Times.

Как рассказали собеседники журналистов, это возможно, если Владимир Зеленский уступит абсолютно всем требованиям Белого дома и лично президента США Дональда Трампа.

«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если… Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первые шаги к перемирию с Россией. Он написал о возможных договоренностях в соцсетях.

В частности, в личном блоге Телеграм Зеленский поведал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом и обсудил с ним возможные шаги по достижению устойчивого мира. По словам украинского президента, работают над планом быстро и хотят завершить его в кратчайшие сроки. Киевский главарь также отметил, что Европа должна присутствовать на переговорах Украины и США.