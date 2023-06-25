NYT: В Вашингтоне прекрасно знали о готовящемся мятеже Пригожина

Сотрудники американских спецслужб заранее получили определенные данные от своих осведомленных источников в РФ о планах руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожины поднять вооруженный мятеж.

Как утверждают собеседники The New York Times (NYT) утверждают, в службах нацбезопасности США еще якобы 21 июня получили информацию, что Пригожин отправит вооруженную группировку на Москву.

«Спецслужбы не знали, каковы будут результаты действий Пригожина. Однако в руководстве США сразу выразили обеспокоенность тем, как ситуация может повлиять на контроль над российским арсеналом ядерного оружия», - приводится в материале американского издания.

Своим коллегам вторит и телеканал CNN, собеседники которого также отметили, что Пригожин планировал, причем довольно давно, "бросить серьезный вызов военному руководству России". Однако, как утверждают там, цель действий мятежника до конца не была неясна.

Напомним, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, после провокационных заявлений ее руководителя Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по их лагерям,сначала захватили штаб Южного военного округа, а после двинулись колоннами на Москву

Глава государства Владимир Путин назвал действия военных подразделений мятежом и предательским ударом в спину России. Позднее стараниями президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт удалось погасить.