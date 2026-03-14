О чем мечтали фантасты 100 лет назад: их прогнозы начали сбываться в 2026 году

Спустя сто лет стали известны прогнозы о будущем, которые оставили живущие в 1926 году писатели и ученые. Издание «Коммерсант» рассказало , какие из этих предсказаний сбылись или хотя бы приблизились к реальности.

В столетней давности выпуске американского журнала Amazing Stories опубликовали рассказ Чарльза Уинна. Его герой создал телескоп колоссальной мощности и сумел разглядеть на Марсе разумных существ.

Другой автор, Клемент Фезандие, описал в своем произведении целый ряд гаджетов грядущего. Он придумал ручку для копирования подписей знаменитостей, устройство, записывающее текст с голоса, а также систему защиты машин от угона.

Именно в 1926 году вышло первое художественное произведение, посвященное изменению климата. В повести Мюррея Лейнстера люди выживали на планете, кишащей насекомыми-гигантами и заросшей огромными грибами.

В научных кругах в том же году всерьез дискутировали о путешествиях на Луну. Поводом стали испытания ракеты, которую сконструировал физик Роберт Годдард. Ученый надеялся, что его детище сможет покинуть пределы земной гравитации.

Советская пропаганда столетней давности обещала построение социализма силами пролетариата и крестьянства. Эту идею в своей статье для газеты «Гудок» развивал Владимир Сарабьянов.

В тот же период Александр Беляев только начинал публиковать свои знаменитые романы. Он рассуждал о телепатии и заморозке людей. В одном из ранних рассказов персонажи, очнувшись после криосна в чужом для них мире, просили ученых вернуть их обратно в ледяной плен.