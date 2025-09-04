По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, украинский кризис превратился в инструмент глобального сдерживания. Такой вывод эксперт сделал, комментируя выступление российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС.

Боуз, выступая в социальной сети Х, заявил, что Украина изначально использовалась как «таран» против Российской Федерации. Поскольку эта стратегия не увенчалась успехом, западные силы, в первую очередь США, теперь используют ситуацию вокруг Украины в качестве оправдания для ограничения экономического и политического влияния других растущих центров силы — Китая и Индии.

Журналист убежден, что руководство России, КНР и Индии полностью осознает истинные мотивы происходящего. «Президент Путин прекрасно понимает складывающуюся конфигурацию, и я не сомневаюсь, что его партнеры в Пекине и Нью-Дели также видят всю картину целиком», — резюмировал ирландский эксперт.

