О чем жалеют больше всего? Путин раскрыл детали своего разговора с батюшкой о конце жизни

Во время прямой линии «Итоги года 2025» президент России Владимир Путин поделился с аудиторией содержанием одной из своих личных бесед со священником.

Отвечая на вопросы, глава государства рассказал, что интересовался у батюшки, о чём чаще всего сожалеют люди в конце жизни. По словам президента, священник дал однозначный ответ: главное сожаление связано с семьёй, а именно с тем, что было уделено слишком мало внимания собственным детям.

«Спрашивал у батюшки: Люди, когда уходят из жизни, о чем говорят? Ответ какой: Чаще всего жалеют, что мало внимания уделяли детям», — процитировал Путин этот диалог в ходе своего выступления.