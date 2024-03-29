О новых возможностях использования сертификатов рассказали шатурским переселенцам из аварийных домов

Заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов провел встречу с жителями, чтобы рассказать им о новых возможностях использования сертификатов.

Право на получение сертификата теперь получают собственники, для которых жилье уже начали строить в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Установленная компенсация за квадратный метр — 130 тысяч рублей. Обладатель сертификата вправе купить квартиру, построить дом или потратить деньги на первый ипотечный взнос. Ограничений по выбору города нет. Это может быть любой округ Подмосковья.

«Срок подачи заявок на сертификаты продлен до 16 апреля. Разницу в стоимости между приобретаемым жильем и номинальной стоимостью сертификата теперь можно получить деньгами», — отметил Василий Косолапов.

У жителей аварийных домов накопились некоторые вопросы. Василий Косолапов детально ответил на каждый. Горожане интересуются установленными сроками использования сертификатов. Или же тем, какую отделку выберут подрядчики для квартир строящихся домов.

Напомним, что для получения сертификата в первую очередь необходимо подать заявку. Сделать это можно в отделе строительства или жилищной политики администрации округа по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д.3, кабинет 17. Предварительная запись не требуется.