О победе, детях и бензине: с какими вопросами владыка Евгений идет в «Царские дни»

«У каждого человека сегодня много вопросов. А когда будет победа? Как сделать так, чтобы наступил мир? Что будет с моими родными, кто сейчас там за ленточкой? А что будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? Я приду в „Царские дни“, чтобы задать эти вопросы живому Богу», — сказал владыка.