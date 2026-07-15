О победе, детях и бензине: с какими вопросами владыка Евгений идет в «Царские дни»
Митрополит Евгений пойдет спрашивать Бога, когда на заправки вернется бензин
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире ОТВ признался, что в «Царские дни» собирается обратиться к Богу с вопросами, которые сегодня волнуют очень многих. Среди них — не только победа, будущее детей и судьба близких, но и дефицит топлива, передает 66.RU.
«У каждого человека сегодня много вопросов. А когда будет победа? Как сделать так, чтобы наступил мир? Что будет с моими родными, кто сейчас там за ленточкой? А что будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? Я приду в „Царские дни“, чтобы задать эти вопросы живому Богу», — сказал владыка.
Он выразил надежду, что Всевышний не только ответит, но и поможет людям справиться с происходящим и принять его. Ограничения на продажу топлива тем временем сохраняются во многих регионах.