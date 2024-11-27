Жителям Ленинского округа рассказали, как получить штамп о гражданстве РФ для детей

Оформление штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении является важной государственной услугой для взрослых и самых маленьких жителей муниципалитета.

Данный штамп обязателен для детей до 14 лет в соответствии с указом Президента России, принятом в прошлом году. Миграционный отдел разъяснил, как его оформить. Подробностями поделились в пресс-службе окружной администрации.

Родители или законные представители должны обратиться за штампом в один из трех миграционных пунктов: в Видном, а также в поселках Боброво и Развилка. Заявление может подать только гражданин России с временной или постоянной регистрацией в Ленинском округе.

Обращения принимают в порядке живой очереди, либо по записи через портал Госуслуг, как пояснила старший специалист отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому округу Ольга Лешан.

Для подачи заявления необходимо заполнить специальный бланк, образец которого размещен в приложении №7 к Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации». Оно должно быть написано от руки и разборчивым почерком, без помарок и исправлений. Срок обработки — пять рабочих дней.

Штамп о гражданстве следует оформлять сразу после получения свидетельства о рождении. Он необходим для оказания большинства государственных услуг. Процесс получения гражданства РФ для взрослых также регулируется федеральным законодательством и требует обращения в миграционные центры Московской области.

Родителям следует внимательно ознакомиться с требованиями и подготовить необходимые документы, чтобы упростить процесс получения штампа и избежать задержек.