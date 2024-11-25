ОАК объявила об уходе гендиректоров «Яковлева» и «Туполева» с постов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила уходе с постов генеральных директоров компаний «Яковлев» и «Туполев» Андрея Богинского и Константина Тимофеева. Об этом сообщил РБК.

Отмечается, что в соответствии с новым курсом ОАК было принято решение о передаче управления гражданскими программами на уровень головной компании. Это решение обусловлено актуальностью и важностью реализации приоритетных гражданских программ, в частности, необходимых для оперативного выполнения задач импортозамещения и сертификации новых моделей воздушных судов.

Эксперты уверены, что такая передача управления позволит корпорации сосредоточить ресурсы на сертификации и запуске серийного производства отечественных гражданских лайнеров. ОАК планирует активизировать усилия в этой области, что, по мнению аналитиков, даст импульс развитию авиастроительной отрасли и повысит ее конкурентоспособность на международной арене.

Тимофеев возглавлял компанию «Туполев» с января 2024 года. Богинский руководил компанией «Яковлев» с 2021 года.

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