Стало известно о планах Ольги Скоробогатовой покинуть ЦБ

Ольга Скоробогатова, занимающая должность первого заместителя председателя Банка России, покинет свой пост со 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В прощальном обращении Скоробогатова подтвердила, что будет продолжать свою карьеру за пределами центрального банка.

Скоробогатова заслужила признание благодаря своему вкладу в разработку ключевых инновационных проектов на финансовом рынке России. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, она сыграла важную роль в развитии национальной платежной инфраструктуры.

Ее стратегическое мышление и умение реализовывать сложные технологические решения послужили основой для создания удобных сервисов, которыми в 2022 году пользовались миллионы жителей страны. Специалисты в сфере экономики подчеркивают, что деятельность Скоробогатовой создала прочный фундамент для дальнейшего развития финансовых и платежных технологий в Банке России на долгие годы.

Кроме того, сообщил регулятор, со 2 декабря 2024 года пост заместителя председателя ЦБ займет Зульфия Кахруманова, которая на данный момент занимает должность директора департамента информационных технологий Банка России. На новом посту она будет отвечать за надзор над работой департаментов информационных и финансовых технологий, а также операционного управления.

Со 2 декабря первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин также возьмет на себя обязательства по надзору за развитием национальной платежной системы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о заморозке вкладов россиян в банках.