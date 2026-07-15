Обь, Енисей, Лена полнеют на полпроцента в год: как потепление перекраивает климат страны

Мощные наводнения в ближайшие 30–40 лет рискуют стать климатической нормой для России. Доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин предупредил, что под ударом окажутся Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

Если раньше самые разрушительные паводки фиксировали в основном в бассейне Амура, то теперь они все чаще затрагивают Оренбургскую, Курганскую, Свердловскую области и Башкортостан, где еще несколько десятилетий назад обильные осадки были редкостью.

По словам ученого, опасная тенденция смещается и в Центральную Россию. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней. Еще одним тревожным показателем он назвал рост водности крупнейших сибирских рек: объем воды в Оби, Енисее, Амуре и Лене увеличивается ежегодно на 0,5 процента, и осадков на этом фоне тоже становится больше. К концу века, по прогнозам климатологов, среднемировые температуры могут подняться на 2,6 градуса, и если тенденция сохранится, мощные ливни и паводки перестанут быть аномалией. Число опасных природных явлений в стране уже ощутимо выросло и продолжает увеличиваться примерно на 20 случаев в год.