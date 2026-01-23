Обаяние против учебника: как симпатичный учитель может изменить отношение к предмету

Президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами Московского физико-технического института в Долгопрудном высказался о важности преподавания математики, пишет ТАСС .

Во время встречи он беседовал с магистранткой Дарьей Речкиной, которая, обучаясь в МФТИ, также преподает математику и физику в Заочной физико-технической школе при институте.

Глава государства отметил, что математика как дисциплина важна не сама по себе, а как инструмент формирования особого типа мышления. Он указал на необходимость интересного преподавания этого предмета школьникам, чтобы увлечь их и показать, что за цифрами стоит способ мыслить и развивать навыки образного восприятия.

Путин выразил уверенность, что молодой преподаватель, близкий по возрасту к ученикам, может успешно справляться с этой задачей. Он поблагодарил студентку за ее работу, подчеркнув, что умение заинтересовать школьников физикой и математикой является ценным талантом.