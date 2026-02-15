Обама рассказал, почему разочаровался в тайнах Зоны 51

Экс-президент США Барак Обама в ходе беседы с блогером Брайану Коэну затронул тему внеземных цивилизаций. Политик признался, что склонен верить в реальность инопланетян, хотя личных встреч с ними у него не было.

Экс-президент с иронией вспомнил, что едва заняв кресло главы государства, одним из первых он задал вопрос о существовании «зеленых человечков». Особое внимание Обама уделил печально известной «Зоне 51» — секретному военному объекту, который молва превратила в лабораторию по изучению НЛО. Как выяснилось, никаких следов пришельцев или тайных экспериментов на базе обнаружено не было.

Ранее охотник за Несси заявил об отсутствии монстра после 52 лет исследований.