«Обед и номер в гостинице». Red Wings взяла на себя заботы о пассажирах рейса в Пхукет после возвращения в Москву

Авиакомпания Red Wings взяла на себя полную ответственность за обеспечение комфорта пассажиров рейса из Москвы в Пхукет, который был вынужден вернуться в аэропорт вылета, передает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению перевозчика, всем людям, находившимся на борту, незамедлительно предоставлено питание и прохладительные напитки. Кроме того, авиакомпания организовала для них размещение в гостинице до вылета следующим рейсом.

Данные меры поддержки были инициированы после того, как экипаж воздушного судна Boeing 777, следующего в Таиланд, принял решение о возвращении в московский аэропорт Домодедово. Причиной стало выявление технической неисправности в одном из двигателей после взлёта. Посадка была выполнена в штатном режиме, все 425 человек, включая членов экипажа, не пострадали. В связи с инцидентом Red Wings также анонсировала корректировку расписания нескольких рейсов, о чём пассажиры будут уведомлены заранее.

Ранее сообщалось о том, что пожар во втором двигателе стал причиной возврата рейса Москва — Пхукет.