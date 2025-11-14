«Обед с сюрпризом». Школьникам на Камчатке подали хлеб с личинками насекомых: чем это грозит поставщику?

Поводом для внеплановой инспекции стал подтвержденный случай острой кишечной инфекции, источником которого, по предварительным данным, стал хлеб, зараженный личинками насекомых.

Как сообщило 13 ноября региональное управление ведомства, специалисты провели отбор проб на школьном пищеблоке. Для лабораторного анализа взяты образцы готовой продукции, питьевой воды, а также выполнены смывы с поверхностей оборудования. В центре внимания эпидемиологического расследования находится компания-поставщик хлебобулочных изделий в учебное заведение. Окончательные выводы по результатам проверки будут представлены позднее.

Ранее, 11 ноября, к расследованию инцидента подключилась прокуратура Камчатского края. Основанием для прокурорской проверки послужили публикации в социальных сетях, где сообщалось о факте выдачи школьникам хлеба с инородными включениями. В ходе выездной проверки эта информация нашла официальное подтверждение.

