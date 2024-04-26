Объединение Дубненской и Талдомской больниц: ответы на главные вопросы

В связи с объединением Дубненской и Талдомской больниц у жителей появилось много вопросов. В администрации городского округа Талдом предоставили ответы на самые распространенные вопросы горожан, опровергнув некоторую распространяющуюся информацию.

Информация об увольнении сотрудников Талдомской больницы, которая распространяется в различных источниках информации, не соответствует действительности. Укомплектованный медицинский персонал в полном составе продолжит работу после интеграции.

Объединение медицинских учреждений направлено на то, чтобы жители Дубны и Талдомы в максимально быстрые сроки получали качественные медицинские услуги специалистов, в том числе и узкопрофильных. Диапазон лабораторных и диагностических исследований, которые будут осуществляться бесплатно, станет более широким. В больнице будет функционировать амбулаторно-поликлиническая служба, сеть дневных стационаров и тех отделений, которые работают в круглосуточном режиме.

Положительные изменения в первую очередь заметят те горожане, которые проживают на границе округов. Жители Талдомы и Дубны имеют право обратиться за медицинской помощью в любую поликлинику округов.

В Запрудненском филиале по-прежнему будет функционировать офтальмологическое отделение, а гериатрическое отделение реабилитации расширят. На базе Талдомской больницы продолжат работу ряд отделений, в частности, анестезиологии-реанимации, терапевтическое, инфекционное, педиатрическое. В ближайшей перспективе — открытие единственного на севере Подмосковья современного отделения диабетической стопы.

«После завершения процедуры объединения оба медучреждения продолжат свою работу согласно своим целям и задачам – оказание медицинской помощи на высоком уровне: доврачебной, врачебной, лечебно-диагностической, как в условиях поликлиник, так и в условиях отделений круглосуточного стационара. Один из главных факторов в объединении для нас в том, что мы не только сохраним медицинских специалистов, но и продолжим активно привлекать новых», — поделился главный врач Игорь Давронов.

В Талдомской больнице с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 работает «горячая линия» главного врача. В случае возникновения любых вопросов, жители могут позвонить по номеру: 8 (498) 602-03-59 доб. 18053. Также задать вопрос и найти интересующую информацию можно в телеграм-чате: https://t.me/+Set5om5jwQZj0vUZ.