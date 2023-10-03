Объединение Германии, противостояние Ельцина и Верховного совета: главные исторические события 3 октября

Общество
Александр Шогин/ТАСС

Фото: [Александр Шогин/ТАСС]

Сегодня отмечается годовщина многих исторических событий. В прошлом в этот день произошло образование Пермской области, объединение Германии и противостояние первого президента РФ Бориса Ельцина с Верховным советом.

Подробнее о событиях прошлого рассказываем в нашем материале.

Образование Пермской области

Пермская область была образована в 1938 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Ее отделили от Свердловской области.

Анатолий/Фотохроника ТАСС

Фото: [Анатолий/Фотохроника ТАСС]

Это произошло ровно 85 лет назад. А в 2005 году Пермская область была объединена с Коми-Пермяцким автономным округом и преобразована в Пермский край.

Объединение Германии

Объединение ФРГ и ГДР, произошедшее 3 октября 1990 года, — важное событие в истории Германии. Страна была разделена на две части в течение 41 года.

Kemmether/picture-alliance/dpa/TASS

Фото: [Kemmether/picture-alliance/dpa/TASS]

С того времени 3 октября считается национальным праздником в Германии — Днем немецкого единства. Также именно этот день считают окончанием послевоенной эпохи.

Противостояние Ельцина и Верховного Совета

Произошедшее в сентябре — октябре 1993 года считается самым крупным историческим событием того года. Именно в этот день перестала существовать советская система власти.

Александр Шогин/ТАСС

Фото: [Александр Шогин/ТАСС]

Это произошло из-за противостояния тогдашнего президента России Бориса Ельцина и Верховного совета, у которого все еще была значительная власть после распада СССР.

Ранее мы раскрыли другие подробности произошедшего 3 октября 1993 года в Москве.

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