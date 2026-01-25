Обеднел за 2 часа: топ-1 команда в CS2 лишила россиянина сотен тысяч рублей

Киберспорт продолжает привлекать не только зрителей, но и крупных беттеров, готовых рисковать значительными суммами. Betonmobile пишет, что в этот раз в центре внимания оказался россиянин, проигравший 300 тысяч рублей.

Азартный гражданин поставил сотни тысяч на победу команды Team Vitality в полуфинале престижного турнира BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Несмотря на уверенный коэффициент 1.42, фаворит не оправдал ожиданий, уступив Team Falcons со счетом 2:1. Ставка улетела, оставив россиянина ни с чем.

Киберспорт, при всей своей динамичности и растущей популярности, остается крайне непредсказуемой дисциплиной. Состояние игроков, тактические решения в режиме реального времени и даже технические сбои могут в секунды перевернуть ход матча, на который сделана ставка.

Любопытно, что данная история стала своеобразным отражением другой, удачной. Ранее стример Роман Мокривский выиграл 2 миллиона рублей, рискнув миллионом на матч того же CS2.

