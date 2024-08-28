Объем заявленных инвестиций в реализуемые проекты ЦОД в Подмосковье составляет почти 100 млрд рублей

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024» рассказала, что объем инвестиций в реализуемые на территории региона крупные проекты по созданию Центров обработки данных составляет девяносто пять миллиардов рублей.

Она также подчеркнула, что в Подмосковье активно развивается цифровая инфраструктура, которая обеспечит качественное и безопасное развитие цифровых услуг и сервисов не только на территории региона, но и в соседних субъектах.

Примечательно, что заявленная сумма не окончательная, поскольку два инвестора на данный момент дорабатывают проектную документацию. Таким образом, Подмосковье уже в ближайшем будущем увеличит количество действующих в регионе ЦОД почти в два раза.

По словам Зиновьевой, на сегодняшний день Московская область занимает третье место среди российских регионов по количеству действующих ЦОД. На территории региона сейчас функционируют двенадцать центров обработки данных. Реализация заявленных крупных проектов запланирована до конца 2027 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье совместно с «Газпромом» догазифицируют почти тысячу СНТ.