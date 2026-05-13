Рабочие руки на вес золота: в Подмосковье зарплаты сварщиков и механиков обошли московские показатели

Рынок труда Московской области демонстрирует неожиданный тренд: доходы специалистов рабочих и линейных профессий в регионе начали превышать столичные предложения. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов специально для REGIONS представил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий I квартала 2026 года, где лидеры получают более 150 тысяч рублей в месяц.

Промышленный бум и кадровый голод

Активное развитие производственных площадок, строительного сектора и загородной инфраструктуры в Подмосковье сформировало колоссальный спрос на квалифицированных мастеров. В условиях жесткой конкуренции за кадры работодатели региона вынуждены предлагать более привлекательные условия, чем в Москве.

Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Московской области (I квартал 2026)

Данные основаны на средних предложениях для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет:

Сварщик — 159 087 ₽

Су-шеф — 120 286 ₽

Механик — 119 764 ₽

Оператор станка — 109 599 ₽

Шеф-повар — 105 180 ₽

Мастер по ремонту бытовой техники — 100 840 ₽

Ветеринар — 98 042 ₽

Электрик — 96 127 ₽

Сантехник — 94 801 ₽

Менеджер по работе с маркетплейсами — 85 833 ₽

Чего ждут работодатели

Несмотря на высокие зарплаты, требования к кандидатам остаются строгими. Основной акцент делается на практических компетенциях:

Для технических специалистов: наличие профильных допусков, умение читать сложную техническую документацию и навыки работы на современных автоматизированных линиях.

Для сферы общепита: помимо мастерства приготовления блюд, критически важны навыки управления командой и организации кухонных процессов.

Бонусы и обучение

Чтобы удержать ценных сотрудников, компании Подмосковья выходят за рамки просто высокой зарплаты. В 2026 году стандартным набором бенефитов становятся: