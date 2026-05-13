Вторая жизнь ипотеки: почему каждая третья квартира в Подмосковье покупается на «вторичке»

Рынок недвижимости Московской области переживает заметную трансформацию: интерес покупателей стремительно смещается в сторону готового жилья. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», доля ипотечных сделок на вторичном рынке региона достигла 29%, показав рекордный рост за последний год. Эксперты связывают этот тренд с новыми условиями льготных программ и изменением политики банков, пишет REGIONS .

Вторичный рынок: ипотечный бум

В марте 2026 года в Подмосковье практически каждая третья квартира (29%) на вторичном рынке была приобретена с привлечением кредитных средств. В целом по стране этот показатель еще выше — 32%, что на 11 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Основные причины роста популярности «вторички»:

Снижение ставок: Постепенное повышение доступности рыночных программ на фоне изменения ключевой ставки.

Льготы для малых городов: Расширение программы «Семейная ипотека», которая теперь позволяет приобретать дома старше 20 лет в небольших населенных пунктах.

Рост одобрений: Количество положительных решений по ипотечным заявкам выросло на 35% за год. Уровень одобрения в марте 2026 года оказался на 19 процентных пунктов выше, чем годом ранее.

Первичный рынок: охлаждение спроса

На рынке новостроек наблюдается обратная тенденция. Доля ипотеки здесь постепенно снижается. Если раньше субсидированные программы были массовыми, то теперь они становятся более адресными.

В Московской области доля ипотеки на «первичке» составляет 63%.

За месяц этот показатель снизился на 8 процентных пунктов, что говорит о перетоке покупателей в сегмент готового жилья.

Роль консультационных сервисов

Руководитель бизнес-направления «Ипотека» в Авито Артур Ахметов отмечает, что рост одобрений связан не только с рыночными факторами, но и с качественной подготовкой заемщиков.

Покупатели стали чаще использовать ипотечные сервисы для предварительной оценки своих возможностей, прежде чем выйти на сделку, что делает рынок более осознанным и стабильным.