Бедные сборные и большие соблазны: сколько будет подставных матчей на ЧМ-2026 по футболу

На предстоящем чемпионате мира по футболу может вырасти риск договорных матчей, особенно среди команд из бедных стран, пишет Daily Star. Эксперт по организованной преступности Деклан Хилл предупредил, что футболисты, которым недоплачивают или вовсе не платят за участие, могут стать легкой добычей для подпольных букмекеров и посредников.

По словам Хилла, особенно уязвимы сборные, которые после первых двух туров фактически потеряют шансы выйти из группы. В такой ситуации поражение уже ничего не меняет для турнирной судьбы, зато может принести деньги тем, кто готов нарушить правила.

Он напомнил, что FIFA выделяет национальным федерациям миллионы долларов на логистику, проживание, тренеров, персонал и выплаты игрокам. Но, по утверждению Хилла, часть футбольных чиновников может просто забирать деньги себе, прикрываясь разговорами о «развитии футбола».

Эксперт считает, что официально проблему договорных матчей часто преуменьшают.

«В частном порядке почти все внутри FIFA знают, что организаторы договорняков иногда добиваются успеха, даже несмотря на тщательный контроль», — сказал он.

Турнир уже сталкивался с подобными подозрениями: матч ФРГ и Австрии на ЧМ-1982 вошел в историю как «позор Хихона».

Сейчас же рекордные призовые, огромные расходы на поездки и разница в выплатах могут снова создать опасную почву для коррупции.