Газ на льготных условиях появился в 500 домах Московской области с начала года

С начала 2026 года в Подмосковье на льготных условиях газоснабжение получили 510 домохозяйств. Это стало возможным благодаря дополнительным мерам поддержки, реализуемым в рамках программы социальной газификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

С 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной и будет продолжать развиваться. По этой программе строятся газопроводы до границ участков собственников.

Льготные категории граждан могут получить бесплатную помощь в проведении газовых сетей до своих участков, а также пуск газа, техническое обслуживание и установку оборудования стоимостью до 80 тыс. руб.

Процедура подключения максимально облегчена, главное условие — наличие официальной регистрации дома. Узнать, кому положены дополнительные меры поддержки, можно в презентации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения.