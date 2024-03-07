«Обещали и сделали»: в округе Дубна с современной площадки АО «РАТА» выехали первые 13 автобусов

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проинформировал, что в четверг, 7 марта, 13 автобусов выехали на маршруты города с площадки АО «РАТА».

Глава пояснил, что горожане обращали внимание на сбои в расписании общественного транспорта. Местная администрация отреагировала и повлияла на изменения в структуре АО «МОСТРАНСАВТО».

«Мы обещали и сделали это», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Автобусы, которые курсируют по дубненским маршрутам, переедут в Дубну в несколько этапов. На данный момент первый этап работ полностью завершен. АО «РАТА» — это современный комплекс, в который входит медицинский кабинет, ремонтная база и помывочная зона. Выведенные на маршрут 13 автобусов будут ежедневно выезжать с территории АО «РАТА». Здесь же транспортные средства вправе обслуживаться.

Одно из нововведений — на базе припаркован сменный автобус. В случае если один из автобусов сломается, на линию всегда может выйти другой.

На протяжении недели сбои в графике еще допустимы. Необходимо наладить работу всех внутренних процессов, оптимизировав их. После этого система будет работать как часовой механизм. До мая на базу переедут и другие автобусы.

Глава Тихомиров отметил, что работа в направлении обеспечения комфортного передвижения жителей Дубны на общественном транспорте будет продолжена.