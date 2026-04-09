Обещали, но не вернули: астраханец засудил отель на Черном море

Житель Астрахани подал в Советский районный суд иск против одного из отелей на черноморском побережье, который не сдержал обещание вернуть часть денег за сорванный из-за экологической катастрофы отдых. Ситуация началась еще осенью 2024 года, когда мужчина внес полную предоплату за летний отпуск 2025 года. Однако за полгода до поездки в Керченском проливе произошла масштабная утечка нефтепродуктов, приведшая к загрязнению прибрежных вод и введению режима чрезвычайной ситуации.

Осознав, что отдых в таких условиях потеряет всякую привлекательность, астраханец обратился к администрации гостиницы с просьбой пересмотреть стоимость услуг в сторону уменьшения. Руководство отеля в письменной форме согласилось пойти навстречу клиенту и подтвердило готовность вернуть излишне уплаченные средства. Однако, несмотря на многократные напоминания и требования туриста, деньги на его счет так и не поступили.

Теперь истец намерен взыскать с гостиницы не только основную сумму задолженности, но и неустойку за просрочку исполнения обязательств, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере половины от присужденной судом суммы. Исковое заявление принято к производству, и в ближайшее время по нему начнутся слушания.