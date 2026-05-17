Обещали визу за 10 дней, а брали по 150 тысяч: россияне рассказали о схеме обмана в казахстанском визовом центре

В соцсетях разгорелся скандал вокруг деятельности визового центра Visa Support в Казахстане, через который россияне пытались получить американские визы. Как сообщают Telegram-каналы, более трех десятков человек заявили, что стали жертвами отлаженной схемы по выманиванию денег, действовавшей более трех лет. Общая сумма ущерба якобы достигает пяти миллионов рублей.

С прошлого года россияне могут подавать документы на визу в США только в дипмиссиях в Астане или Варшаве. На сайте казахстанского центра соискателям обещали помощь бывших консулов, что якобы «сильно повышает шансы на успех», и заявляли о получении туристических и деловых виз в течение десяти дней. Однако, по словам пострадавших, после обращения им предлагали доплатить за увеличение шансов. Некоторые отдавали до 150 тысяч рублей, но результат оказывался нулевым.

Сообщается, что один из сотрудников центра выступал в роли «экс-консула» и месяцами обещал скорую готовность визы, пока заявителю в итоге не приходил отказ. Требования вернуть деньги за «помощь» игнорировались. В соцсетях пользователи уже потребовали привлечь сотрудников к ответственности.

Впрочем, часть комментаторов усомнились в обвинениях. Они напомнили, что задача сервисного центра — лишь помощь в подготовке документов и организации интервью в дипведомстве, а визовый центр не имеет отношения к выдаче или аннулированию виз. Бывалые туристы в комментариях советуют внимательно читать мелкий шрифт перед тем, как отправлять деньги, и не забывать, что консульские сборы и плата за услуги при отказе не возвращаются.