Обещали выдать, но не выдали: уфимец потратил 2 миллиона на то, что ему обязаны были дать бесплатно

29-летний житель Уфы с четвертой стадией рака щитовидной железы был вынужден потратить два миллиона рублей на лекарства, которые по закону должен был получать бесплатно. Об этом сообщили Telegram-каналы.

По словам представителя пациента, онкологическое заболевание диагностировали летом прошлого года. В октябре мужчине назначили противоопухолевый препарат селперкатиниб, однако в больнице лекарства не оказалось, и его пообещали выдать позже. Не дождавшись обещанного, уфимец начал самостоятельно заказывать препарат из-за границы. Один месячный курс обходился в 400 тысяч рублей, всего потребовалось пять таких курсов.

В конце мая 2026 года суд встал на сторону пациента и постановил, что отныне он будет получать таблетки бесплатно.