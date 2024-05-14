Обещавший уйти в армию после «голой» вечеринки рэпер Vacio сбежал из России

Рэп Vacio (Николай Васильев) обещал уйти в армию после того, как его наказали за появление на вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке на пикантном месте. Однако представитель музыканта Леон в беседе с RT заявил, что молодой исполнитель уехал в США.

Vacio и ряд других участников скандальной вечеринки в Москве приносил свои извинения, а после получения административного ареста молодому человеку вручили повестку в военкомат. Предварительно, рэпера признали годным к военной службе. Васильев отмечал, что с легкостью искупит свое вину и пойдет в армию. Однако этого так и не случилось.

«Он никому об этом не сообщал. И да, действительно, у него была повестка в военкомат на 13 мая — и Vacio не явился по ней», — заявил представитель рэпера Леон.

Сейчас Леон не поддерживает связь с рэпером, который, как оказалось, уехал в Америку. У Vacio был шанс отслужить в военном оркестре, но он им не воспользовался, а предпочел сбежать из России.

Напомним, полуголая вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в Москве еще в декабре 2023 года. Последствия этой вакханалии звезды расхлебывают до сих пор. С трудом простили Лолиту и Киркорова, и все же они вернулись к работе после извинений и нескольких добрых дел для ДНР и Белгородской области. Возвращается на сцену Билан и другие артисты. Разве что Собчак вышла практически сухой из воды, что мало кого удивило. Ивлеевой как организатору повезло меньше всего. Ведущая до сих пор не может полноценно войти в рабочий ритм: она лишилась рекламных контрактов и мало участвует в проектах.

Ранее сообщалось, что Ивлеева призналась в тайном посещении Донбасса.