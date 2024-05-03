Ивлеева раскаялась за «голую» вечеринку и тайно посетила Донбасс

Блогер Анастасия Ивлеева продолжает расхлебывать последствия 18+ вечеринки, которую провела в декабре 2023 года. Спустя столько месяцев она успела многие вещи, особенно после поездки в ДНР. В интервью ведущая призналась, что была вынуждена пропасть из инфополя для восстановления психики и моральных сил, пишет KP.RU .

После пропажи Ивлеевой из Сети многие стали строить теории, что блогер настолько отчаялась продолжать карьеру в России, что уехала из страны. Однако периодически ведущая выходила на связь, и, по ее признанию, из родных краев она не уезжала и не планировала. К ней пришло понимание, что для откровенной вечеринки было не место и не время.

«Я столкнулась с тотальным враньем. В январе один канал с аудиторией 2 млн писал о том, что в моем офисе проводятся обыски, хотя этого не было и близко… Потом был яркий вброс про концерт Димы Ома. Писали, что я была не в Москве на этом концерте, хотя я была в Москве. И был яркий вброс про отъезд в Дубай. Это было Рождество. В тот момент я была в этой квартире со своими родными. Мы праздновали Рождество. А писали, что Настя Ивлеева была замечена с чемоданами», — рассказала блогер в интервью.

Ивлеева отметила, что ни на кого не держит зла, она многое переосмыслила, хотя с чем-то до сих пор не согласна. Например, с травлей звезд, участников ее вечеринки. В свой день рождения ведущая уехала на Донбасс, тихо и без освещения в Сети. В ходе поездки она ближе узнала людей и посмотрела на их жизнь в нынешних реалиях.

Ранее сообщалось, что «Паук» с музыкантами «Коррозии металла» задержаны силовиками в Нижнем Новгороде.