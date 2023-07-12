Обеспечение реализации избирательных прав инвалидов обсудили в Подмосковье

Семинар-совещание для территориальных избирательных комиссий Подмосковья «Обеспечение реализации избирательных прав инвалидов» прошел сегодня в регионе. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

В рамках семинара участники обсудили тему этики общения с маломобильными группами населения и вопросы доступности их участия на выборах.

Сейчас для граждан с повышенными потребностями предусмотрена возможность голосования на избирательном участке, вне помещения (на дому), а также по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»). Также с этого года будет доступен вариант дистанционного электронного голосования.

«Инвалид по зрению – это не неразвитый или замкнутый человек. Мы тоже хотим участвовать в общественной жизни нашей страны, поэтому мы стараемся участвовать в таких жизненно важных событиях, как выборы. Для нас это очень важно», - подчеркнула представительница Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых Мтвариса Датикашвили.

Желающие проголосовать на участке могут ознакомиться со списком всех ТИКов и УИКов на сайте Избиркома региона. Голосование будет проводиться с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Желающим принять участие в дистанционном электронном голосовании необходимо иметь действующую регистрацию на сайте госуслуг и, что особенно важно, помнить пароль для входа в аккаунт. На сайте нужно будет зарегистрироваться для участия в выборах, а затем, в период проведения голосования, зайти на сайт еще и сделать свой выбор. Важно, что при регистрации на дистанционное электронное голосование приходить на участок не нужно.