«Обесценил искусство»: скандал вокруг Парка облаков из-за нелегальных копий скульптур в Краснодаре

Знаменитый ландшафтный архитектор Александр Гривко, разработавший оригинальную концепцию краснодарского Парка облаков, публично обвинил команду бизнесмена Сергея Галицкого в незаконном использовании его интеллектуальной собственности и размещении в парке поддельных арт-объектов. По словам Гривко, он уже почти два года не участвует в проекте, однако его имя и идеи продолжают использовать без его согласия.

Гривко рассказал, что работал над концепцией парка площадью более 20 гектаров с начала 2021 года по контракту. Идея заключалась в создании пространства, разделенного на зоны, символизирующие этапы жизни человека, ведущие к вершине — «облакам». Однако после выполнения всех работ и задержки финального платежа сотрудничество было разорвано под надуманными, по мнению архитектора, предлогами.

«Они выставили нам претензии, что им не нравятся произведения искусства и арт-объекты, которые мы подобрали. Я пытался объяснить, что это идеальный вариант... Но на все мои аргументы мне ничего не ответили», — рассказал Гривко.

Несмотря на прекращение контракта, реализация парка пошла дальше. Архитектор утверждает, что текущая стройка использует его планировочные решения, а в парке появились нелегальные копии арт-объектов. В частности, он указал на скульптуры «Эмоции», которые являются подделкой работ каталонского гиперреалиста Самуэля Сальседо.

«"Эмоции" в Краснодаре нелепые... Допустим, вы вдохновились и вы сделали копию. Вы признайте это. Нет, это выдается за оригинал, полный абсурд», — заявил Александр Гривко.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и с другими объектами: вместо уникальной мебели немецкого художника Томаса Ройслера из упавших дубов были заказаны копии из специально срубленных деревьев, а представленная скульптура «Мать Земля» не имеет отношения к заявленному автору — Лоренцо Куини.

Гривко подчеркнул, что по закону любые изменения в произведение ландшафтной архитектуры не могут вноситься без ведома автора. Он не исключает подачи совместного иска с другими пострадавшими художниками, чьи права были нарушены, но отмечает сложность судебного разбирательства в России.

«Самая большая ошибка господина Галицкого, на мой взгляд, — это то, что этими действиями он обесценил искусство, обесценил художников, авторов», — резюмировал архитектор, добавив, что в мировой художественной среде сотрудничество с этим проектом теперь считается дурным тоном.

