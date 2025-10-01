Объезд территорий Электрогорска: глава Павлово-Посадского округа проверил благоустройство и чистоту

Глава проинформировал, что проверил состояние вокзала.

«Посетили вокзал. Чистота здесь, к сожалению, пока не стала визитной карточкой. Мусор скапливается. Дал четкое поручение ответственным службам: взять этот вопрос на самый строгий контроль. Порядок должен быть везде», — сказал Денис Олегович.

Следующим пунктом после вокзала стал Молодежный центр, где недавно был выполнен большой комплекс работ: обновлена входная группа, на игровых площадках постелили современное покрытие. Глава положительно оценил выполненные работы. Однако на территории остался мусор. Кроме того, уже нападало много листьев. Денис Семенов поручил навести на данном объекте порядок. Главная задача — создавать для местных жителей комфортные условия жизни.

«Поручил продумать, как вернуть сюда «движуху» и наполнить его интересными событиями для нашей молодежи. Рядом со зданием есть небольшой сквер, который тоже ждет преображения. Уже в этом году заменим здесь старую брусчатку на новый ровный асфальт. А на следующий год запланируем обновление элементов на детской площадке», — отметил Денис Семенов.

Глава также посетил массив для многодетных семей со стороны Васютино. В настоящее время специалисты продолжают отсыпку дорог асфальтовой крошкой. Работы выполняют для создания в городе комфортной инфраструктуры.

В ходе объезда территорий глава проинформировал, что в 2026 году будет создано полноценное парковочное пространство у корпуса «Бета» Электрогорского Лицея.

Ранее сообщалось, что в рамках экологической акции в Павлово-Посадском округе высадили около 50 молодых рябин и дубов.