Обида или гордость: тренер Тарасова о выступлении россиян в нейтральном статусе

Известный тренер прокомментировала возможное присутствие отечественных спортсменов на финальной церемонии Игр в Италии. По ее мнению, участие в мероприятии выглядит странно на фоне отсутствия флага и выступления в нейтральном статусе, пишет «Матч ТВ» .

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недоумение по поводу возможного участия российских атлетов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии. В разговоре с журналистами она усомнилась в целесообразности этого шага.

По словам Тарасовой, решение об участии или неучастии в мероприятии должны принимать сами спортсмены внутри команды. Однако она задалась вопросом, какой смысл идти на церемонию, если российскую делегацию не было на открытии, а все выступления проходили без национального флага. Тренер предположила, что в такой ситуации закрытие Игр вряд ли вызовет у атлетов те же эмоции, что и у победителей.

Церемония прощания с Олимпиадой пройдет сегодня в Вероне. Всего в турнире приняли участие 13 российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро. Ранее стало известно, что все отечественные атлеты уже завершили свои выступления на Играх в Милане.